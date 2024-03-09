Бастрыкин потребовал доклад о двух случаях избиения жителей Барнаула

В историях с избиениями людей активную роль принимают подростки
Александр Бастрыкин, председатель СК РФ поручил доложить ему о двух случаях избиения барнаульцев, сообщает Telegram-канал Следком.
Первый инцидент, который заинтересовал Бастрыкина, связан с травмированием подростка в школе. На перемене ученик седьмого класса ударил своего одноклассника молотком по голове.
В результате мальчик получил ушиб мягких тканей. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Глава ведомства потребовал представить ему доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Во втором случае глава СК РФ потребовал разобраться в истории о нападении на жительницу краевой столицы в трамвае. Женщину избили две девочки-подростка, после чего у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму
По данному факту идет процессуальная проверка. Именно о ее проведении и о всех установленных обстоятельствах главе алтайского СК Колесниченко предстоит доложить Бастрыкину.
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Взято отсюда