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Бастрыкин потребовал доклад по делу о мужчине, который преследовал девочку в Барнауле

редактор01 mins

Инцидент произошел в Ленинском районе краевой столицы

Фото: unsplash.com

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил алтайским следователям доложить о ходе расследования уголовного дела о мигранте, который 19 июля преследовал барнаульскую школьницу на автомобиле и занимался рукоблудием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Напомним, что инцидент произошел в Ленинском районе краевой столицы. Мигрант на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой, совершая действия сексуального характера. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего преступник скрылся с места происшествия.

Следователи почти сразу установили личность подозреваемого – им оказался 29-летний гражданин одной из республик Средней Азии. Он проживает в Барнауле с 2014 года.

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ (“Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Сотрудники ведомства проводят необходимый комплекс действий, направленный на установление обстоятельств преступления.

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