Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве двух детей в Барнауле

Трагедия случилась 15 сентября в Индустриальном районе Барнаула

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двух детей в Барнауле. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата с признаками насильственной смерти нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени их матери, которая лишила жизни малышей. Тело самой женщины нашли у соседнего дома. По версии следователей, после совершения преступления горожанка свела счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.

“Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах”, – рассказали в федеральном ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что незадолго до смерти женщина звонила брату. Ее соседи рассказывали, что супруг погибшей находился в командировке на Севере. Семья проживала в квартире на протяжении нескольких лет и люди не припомнят громких ссор между супругами. При этом они якобы испытывали трудности из-за кредитов.

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