Дом по улице Партизанской, 70б Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Жильцы дома высказали подозрения, что конструкция дома “пошатнулась” не случайно: в этом якобы виновата стройка, которая идет по соседству

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по поводу деформации многоквартирного дома на улице Партизанской, 70б, сообщает пресс-служба СКР.

Теперь руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко необходимо представить данные о ходе и результатах процессуальной проверки, которую поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 15 января жильцы дома заявили об образовании трещин в строительных конструкциях двухэтажки. После экспертной оценки стало ясно, что пребывание в здании опасно для жизни. Всего в доме 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Жильцы выехали, а дом взяли под охрану.

При этом жители дома считают, что это произошло из-за строительства вблизи жилого комплекса.

Отмечается, что ранее люди регулярно жаловались в администрацию на ухудшение состояния здания, однако аварийным оно до настоящего времени не признано.

Взято отсюда