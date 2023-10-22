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Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападениях мигрантов на детей в Самаре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 15 по 17 октября в городе произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами

Фото: unsplash.com

Доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов в Самаре потребовал подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 15 по 17 октября в Самаре произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние. В СК подчеркнули, что в соцсетях появилась информация о том, что группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила малолетнего. Следователи возбудили уголовное депо по ст. 161 УК РФ (грабеж).

20 октября сообщалось, что полиция задержала семерых участников конфликтов. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

новости горняк

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