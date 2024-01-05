Бастрыкин потребовал отчет по делу о травмировании детей на тюбингах в Бийске

В СУ СК России по Алтайском краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления “халатность”

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетних в Бийске, сообщили в Информационном центре СК России.

По информации СУ СК России по Алтайском краю, 2 января 2024 года двое несовершеннолетних бийчан (10 и 15 лет) катались в лесопарковой зоне АБ на надувных тюбингах. При спуске оба получили травмы различной степени тяжести.

Чуть ранее, 28 декабря 2023 года, на этом же месте пострадал еще один подросток при спуске с горы на снегокате. Мальчика в состоянии средней степени тяжести увезли в детскую больницу.

В СУ СК России по Алтайском краю по факту травмирования подростков при катании со стихийной горки возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль.

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Взято отсюда