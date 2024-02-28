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Бастрыкин пригрозил звездам, покинувшим Россию — что их ждет по возвращении в страну

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Глава Следственного комитета предупредил знаменитостей, ругающих Россию из-за рубежа

28 февраля 2024, 12:0695Написать комментарий

Бастрыкин пригрозил звездам, покинувшим Россию — что их ждет по возвращении в страну

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все звезды шоу-бизнеса, покинувшие Россию после начала СВО и дискредитирующие действия ВС РФ, ответят по закону, если вернутся на родину.

— Если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону, — заявил Бастрыкин в интервью ТАСС.

До этого глава СК РФ назвал покинувших страну знаменитостей и критикующих российскую армию предателями.

— Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя, — говорил Бастрыкин.

Ранее полиция задержала певца Шарлота сразу после того, как тот вернулся в Россию. Полиция встретила музыканта в аэропорту, на него завели три уголовных дела: два по реабилитации нацизма и третье — по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Взято Источник
28.02.2024

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