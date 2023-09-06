Бастрыкин встретился с алтайскими детьми-сиротами и раскритиковал работу местного СК

Председатель ведомства отметил отсутствие результата и “волокиту” в уголовном деле о необеспечении сирот жильем

Фото: пресс-служба СКР

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием инициативной группы из Алтайского края из числа детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обратившиеся рассказали, что суд обязал КГКУ “Региональное жилищное управление” предоставить им благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда. Однако жилье молодые люди не получили. При этом они согласны на жилищные сертификаты, но для этого нужно добиться изменений в решениях судов, которые отказывают им в удовлетворении их требований.

Руководитель СУ СК России по Алтайскому краю Игорь Колесниченко доложил о ходе расследования уголовного дела по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами КГКУ “Региональное жилищное управление”, а также Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных, отметив отсутствие результата и “волокиту” в деле. Председатель добавил, что ситуация в крае остается сложной – около 5700 детей-сирот не обеспечены жильем.

Бастрыкин поручил в ближайшее время предъявить обвинение фигурантам уголовного дела о халатности и направить его в суд. Также поручено проверить возможные факты хищений и продолжить оказывать юридическую помощь заявителям. В частности, следователи должны будут проанализировать решения судов об отказе заявителям в удовлетворении исковых требований о предоставлении жилищных сертификатов, провести рабочие встречи с органами исполнительной власти, прокуратуры и судебными органами для выработки алгоритма решения данной проблемы.

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