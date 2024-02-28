Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

По словам Бастрыкина, звезды, которые дискредитируют ВС РФ за рубежом, показали свою неблагонадежность. Он напомнил, что эти артисты десятилетиями зарабатывали в России

Звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют Вооруженные силы России из-за рубежа, ответят за это по закону в случае возвращения. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

“Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, посещающих их концерты. Но, как известно, предателям нигде не рады”, – отметил Бастрыкин.

По словам председателя СК, звезды занимаются этим, чтобы продолжать свою деятельность за рубежом и получать прибыль. Они надеются избежать наказания, уверен Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что российского писателя Бориса Акунина*, живущего за границей, заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск. Против него заведено дело о фейках о российской армии.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иноагентов Минюста.

Взято отсюда