Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Ранее Следственный комитет России по Алтайскому краю и региональная прокуратура начали проверки по факту травмирования несовершеннолетних

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о травмировании подростков в Бийске, сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по краю Игорю Колесниченко доложить ему о ходе и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что двое подростков 10-ти и 15-ти лет катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести. В этом же месте ранее пострадал другой ребенок – 15-летний подросток. И он тоже скатывался со склона.

Взято отсюда