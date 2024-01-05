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Бастрыкин заинтересовался ЧП в Бийске, где подростки получили травмы на горке

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Бастрыкин заинтересовался ЧП в Бийске, где подростки получили травмы на горке

Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Ранее Следственный комитет России по Алтайскому краю и региональная прокуратура начали проверки по факту травмирования несовершеннолетних

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о травмировании подростков в Бийске, сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по краю Игорю Колесниченко доложить ему о ходе и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что двое подростков 10-ти и 15-ти лет катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести. В этом же месте ранее пострадал другой ребенок – 15-летний подросток. И он тоже скатывался со склона.

Взято отсюда

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