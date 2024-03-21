реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, дом которой решил снести суд

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жилище было приобретено в ипотеку

Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, дом которой решил снести суд

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о нарушении жилищных прав семьи из Алтайского края.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, в Заринске суд вынес решение о сносе частного дома, который семья купила в ипотеку и не погасила по ней обязательства. Такой сюжет показали на федеральном телеканале.

“Отмечено, что причиной судебного решения послужило якобы нарушение границ соседнего земельного участка, хотя на момент приобретения жилья к правоустанавливающим документам ни у одной из сторон сделки претензий не возникло”, – рассказали в ведомстве.

В Следкоме Алтайского края уже проводят процессуальную проверку. Глава регионального Следственного управления Игорь Колесниченко по поручению Бастрыкина представит доклад о ее ходе и принятых мерах.

новости Алтайский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Небольшой снег и похолодание: какая погода будет в Алтайском…

Погода. Снег Фото: pixabay.com До -15…-19 градусов опустится температура воздуха…

В барнаульском микрорайоне выявили два очага бешенства

Ограничение. Карантин Фото: unsplash.com Оба эпизоотических очага находятся в городском…

В Алтайском крае утвердили список населенных пунктов, которым угрожают…

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Евгения Кочеткова Соответствующий перечень…

Власти подали в суд на известного барнаульского ресторатора

Интернациональная, 47 Фото: Ярослав Жоган Поводом для подачи судебного иска…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp