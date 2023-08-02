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Бастрыкин запросил доклад о проверке из-за разрушающегося дома в Горняке

редактор01 mins

Ранее алтайское управление Следственного комитета начало проверку по факту обращения горожанки

Фото: unsplash.com

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки о нарушении жилищных прав жителей Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной стало обращение жительницы Горняка, которая пожаловалась на дом.

По ее словам, на стенах появились трещины, в подвале не откачивается вода, а фундамент уходит под землю. Само здание не признано аварийным. 

“Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Селюкову М.А. представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах”, – заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее алтайское управление Следственного комитета начало проверку по факту обращения женщины. 

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