Бастрыкин запросил доклад после избиения школьника в Барнауле

Инцидент случился на перемене в одной из школ
Автомобиль Следственного комитета / Фото: sledcom.ru
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения школьника в Барнауле.
Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
“В СМИ сообщается, что ученик одной из школ в Барнауле во время перемены причинил телесные повреждения ровеснику. Пострадавшему ребенку оказана медицинская помощь. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах”, — говорится в сообщении.
Также Бастрыкин затребовал доклад по избиению жительницы Барнаула двумя девушками-подростками в трамвае.
новости горняк
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