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Бастрыкин запросил доклад после избиения школьника в Барнауле

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Инцидент случился на перемене в одной из школ

Бастрыкин запросил доклад после избиения школьника в Барнауле

Автомобиль Следственного комитета / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения школьника в Барнауле.

Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

“В СМИ сообщается, что ученик одной из школ в Барнауле во время перемены причинил телесные повреждения ровеснику. Пострадавшему ребенку оказана медицинская помощь. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах”, — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин затребовал доклад по избиению жительницы Барнаула двумя девушками-подростками в трамвае.

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