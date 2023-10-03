Baza: по всей России пройдут учения на случай мобилизации и радиации

Мероприятия якобы запланированы во всех регионах в один день

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По всей России 3 октября пройдут учения на случай мобилизации, тотальных разрушений и радиоактивного заражения. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на “приложение к приказу Роспотребнадзора”.

В документе сказано, что в текущей ситуации растет опасность вооруженных конфликтов с участием ядерных держав, в том числе вблизи российских границ.

По легенде, в РФ закончилась всеобщая мобилизация, ряде регионов введено военное положение, а также возможно возникновение зон радиоактивного заражения и полное разрушение объектов жизнеобеспечения.

Напомним, 29 сентября прошел брифинг замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского, на котором он ответил, планируется ли дополнительная мобилизация в стране.

Ранее один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер заявил, что применение Россией превентивного ядерного удара в случае войны с НАТО является наиболее вероятным сценарием конфликта.

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