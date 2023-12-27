Baza: снимки с “почти голой” вечеринки дошли до Путина

После этого у ее участников и начались проблемы

Фото: kremlin.ru

Проблемы у артистов с “голой” вечеринки блогера Насти Ивлеевой начались после того, как ее содержанию возмутились военные, а фото и видео впоследствии дошли до президента Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников, недавно Путин принял участие в награждении военнослужащих медалями “Золотая Звезда” Героя России. Спустя сутки случилась скандальная вечеринка. Кто именно из военных возмутился, неизвестно, однако кадры дошли до главы государства, которому это очень не понравилось.

В результате до участников вечеринки в “Мутаборе” довели, что теперь их ждут большие проблемы. Филипп Киркоров, как наиболее “авторитетный” засветившийся на мероприятии, попытался сгладить свое участие первым. После же пошла волна извинений и от остальных участников мероприятия.

Горняк22



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