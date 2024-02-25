Беги, Макрон, беги: крестьяне захватывают и обливают навозом парижскую выставку

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Международная сельскохозяйственная ярмарка в Париже стала эпицентром столкновений. Фермеры столкнулись с местным спецназом, а бегущий Макрон стал мемом дня. Пишет “Царьград”.

Никогда не ожидалось, что мирная парижская международная сельскохозяйственная ярмарка превратится в серьезное столкновение между фермерами и полицией.

Все началось с того, что открытие салона задержалось на несколько часов. В результате тысячи людей, как фермеров, так и посетителей, заполонили вход у экспоцентра Порт-де-Версай.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен был перерезать символическую красную ленточку в 9 утра по местному времени, но в итоге перерезал ее в 14:00.

Можно только представить, как были взбешены фермеры. Неудивительно, что они попытались прорвать полицейскую блокаду. И в этот момент они даже ворвались в павильон, где находился глава государства.

Макрона освистали, и между крестьянами и спецназовцами CRS завязалась потасовка. В стражей порядка полетели куриные яйца. А перед стендами крупнейшего производителя молочной продукции Lactalis был вывален навоз. Досталось и козам.

Бегство Макрона было настолько эффектным, что его фотография быстро стала вирусной и превратилась в мем.

Тем временем под стенами выставки толпы людей кричали: “Макрон должен уйти в отставку!”. Полиция оказывала давление на демонстрантов, но те не сдавались.

Впрочем, реакция Макрона тоже была весьма показательной. После встречи с главами профсоюзов фермеров он назвал демонстрации бессмысленными и призвал протестующих к порядку. Они показали президенту фигуру из трех пальцев и отказались участвовать в запланированных дебатах с премьер-министром и представителями бизнеса. “Вы вложили огромные деньги в Украину, но не в сельское хозяйство“.

Кстати, демонстрации затронули не только Париж. Крестьянские “восстания” вспыхивают повсеместно.

ФОТО: СКРИНШОТ T.ME/ASGASPARYAN

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Автор: glavred

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