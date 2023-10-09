Бегите, пока есть шанс: В Европе украинским беженцам выставили ультиматум

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09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Страны Европы мягко, но настойчиво выпроваживают украинских беженцев. В ряде государств это пытаются прикрыть заявлениями о том, что больше не могут принимать толпы мигрантов, а в некоторых странах напрямую говорят о том, что украинские беженцы шикуют на пособиях, кормясь за счёт местного населения. Пишет Царьград.

Украинским мигрантам в странах ЕС выставили ультиматум – или без пособий, или на выход. За почти два года конфликта миллионы представителей Незалежной осели по странам Запада, вызвав где-то тихий ропот, а где-то – открытое недовольство.

О том, что терпеть украинцев даже самые толерантные и нейтральные страны больше не готовы, говорит и изменившаяся риторика европейских лиц.

В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия может ужесточить контроль на границах, особенно с Польшей, откуда в другие страны ЕС въезжает много мигрантов.

Германия, которая массово приветствовала беженцев, оказалась в собственной ловушке.

Всё дело в том, что менее 20 процентов прибывших в ФРГ украинских беженцев стали работать. Остальные 80 процентов продолжают жить на пособие. Порой даже лучше местного населения.

Ситуация настолько опостылела немцам, что о ней заговорили и в политических верхах.

“Пока немецкие бюргеры работают, мигранты сидят в креслах у зубного врача”, – жёстко высказался по этому поводу председатель партии ХДС Фридрих Мерц.

Впрочем, ему тут же попытались закрыть рот немецкие “левые” и “зелёные” жалобой в полицию и требованием возбудить уголовное дело.

Однако градус растёт. О том, что прибывшие украинцы не стремятся работать, а желают нахлебничать, заявил и председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер.

По его словам, у беженцев пособие бывает выше среднего дохода местных жителей.

В результате Германия уже сейчас пытается не допустить притока новых нахлебников, обещая мигрантам препоны на границе.

Поляки, которые одними из первых столкнулись с украинской волной, не скрывают раздражения от соседей. Недавний пример по запрету на транзит зерна отразил, какими действительно настроениями пропитано польское общество.

Впрочем, недовольство выражается уже в ультимативной форме к приезжим. Так, официальный представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что правительство уже в начале 2024 года намерено отменить социальные выплаты для украинских беженцев.

В Варшаве отмечают, что “этап массового бегства” с Украины уже закончился, часть беженцев уже вернулась домой, другая часть проследовала в другие страны ЕС, а те, кто остался в Польше, как правило, уже трудоустроились на новом месте жительства и не нуждаются в такой помощи.

Также поляки стали беспощадно выпроваживать из страны нарушителей. В Гданьске погранслужба обнаружила более 700 мигрантов, большинство из которых – украинцы, работавшие нелегально.

В отношении “гастролёров” выписываются решения об обязательстве вернуться в свою страну”, передаёт KP.RU.

С заявлением о том, что беженцев на добровольной основе больше нельзя принимать, выступила Ирландия.

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар подчеркнул, что за последние два года страна столкнулась с небывалым наплывом мигрантов. Только с Украины зафиксировано больше 100 тысяч человек.

“Я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный приём беженцев, пока не будет решён вопрос размещения”, – констатировал он.

Пока власти страны решают, какие меры ввести для того, чтобы мигранты не так активно въезжали. В числе мер выдвигается идея платить деньги другим странам ЕС, чтобы просители убежища оставались у них, вместо того чтобы направлять их в Ирландию.

А власти Швейцарии сами готовы платить беженцам, только лишь бы они уехали из страны. Местные политики сочли более выгодным выплатить разовую компенсацию, нежели держать приезжих месяцами за собственный счёт.

Сумма поощрения для отъезда, по украинским меркам, предлагается не такая уж маленькая – от 1000 до 4000 швейцарских франков (от $1090 до $4355) на человека. То есть семья из четырёх человек может получить до 17 тысяч 420 долларов, если вовремя подсуетится. И слово “вовремя” здесь употреблено не просто так. От сроков выезда зависит объём выплат. Если беженцы согласятся выехать из Швейцарии в кратчайшие сроки, то получат максимум.

В свете внезапно обострившегося конфликта между Палестиной и Израилем вопрос с Украиной, уже порядком и без того поднадоевший Западу, отходит на всё более дальний план. Потому не исключено, что в перспективе даже самые мягкие формы выпроваживания украинских беженцев будут ужесточены. Тем более что и сам Киев активно выступает за то, чтобы бежавшие от мобилизации вернулись обратно.

ФОТО: MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк