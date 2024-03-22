Долгострой пограничников, который не могли завершить около 14 лет, начинает приобретать законченный вид. Строители смонтировали остекление и приступили к монтажу облицовки фасадов

Работы на улице Панфиловцев, 41 (на пересечении с Павловским трактом) продолжаются. Здесь завершают возведение многоквартирного дома. Это бывший долгострой обанкротившегося “СтройГАЗа”, который разморозили летом 2023 года. В него планировали заселить сотрудников пограничного управления ФСБ. В настоящее время строители занимаются достройкой коробки объекта и облицовкой здания.

История этого непростого объекта в Индустриальном районе началась около 15 лет назад. Планировалось, что в гуще жилого микрорайона вырастет новый дом высотой 12–14 этажей. В квартирах хотели поселить пограничников.

Проектирование перспективного объекта началось в 2009 году. Подрядчиком выступила компания “СтройГАЗ” (ныне обанкротившаяся. – Прим. ред.). Как уже писал “Толк”, застройщик выиграл государственный тендер на 300 млн рублей. Позже ему должны были выплатить еще 450 млн рублей.

Взято отсюда