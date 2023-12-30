Очевидцы сняли видео с места трагедии

30 декабря 2023, 20:02135Написать комментарийЕще чуть-чуть и видео загрузитсяМомент смертельного удара. Осторожно: это жестокие кадры

Гладков сообщал об одном погибшем и четырех раненых от предыдущих атак. В Минобороны заявляли, что над Белгородской областью средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов. В ведомстве также рассказали о 32 беспилотниках, сбитых над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

Новость была обновлена. По данным МЧС России, в результате удара погибли 10 человек, 45 были ранены.

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31.12.2023