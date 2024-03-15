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Пластиковые окна в Горняке

Белгород под мощным огнем ВСУ: мужчина сгорел заживо в машине

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В результате воздушного удара по городу Белгороду один из его жителей несчастно погиб. Министерство обороны информирует о применении врагом ракетно-стрелковых комплексов (РСЗО), в результате чего удалось перехватить и уничтожить восемь снарядов, но не все. Пишет “Царьград”.

Согласно сообщению телеграм-канала Shot, авиаудар пришел точно на автомобиль. В момент атаки водитель находился за рулем и сумел проехать сто метров на горящем транспортном средстве, однако оказался зажатым и не смог выбраться. Также сообщается о двух пострадавших женщинах и одном пострадавшем мужчине.

Звуки сирен раздаются по всему городу, призывая людей к бдительности и осторожности. По последним данным, система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает успешно функционировать и поддерживать безопасность горожан.

Фото: vyksavkurse.ru

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Автор: glavred

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