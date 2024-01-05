Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Белгород вновь подвергся ракетному удару – пострадали два человека

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Белгород вновь подвергся ракетному удару – пострадали два человека

Белгород после обстрела Фото: t.me/vvgladkov

В результате ракетной атаки пострадали люди. Также повреждения получили автомобили и жилые дома. Подробности устанавливаются

Силы ВСУ совершили очередную ракетную атаку по Белгороду, сообщает Царьград.

По данным источника, по городу выпустили серию ракет “Ольха”. Всего над городом и областью сбили 10 таких снарядов.

Предварительно известно, что от падения ракеты на парковку жилого дома пострадали два человека. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго – осколочное ранение голени. Их доставили в городскую больницу.

Кроме того, в результате удара ВСУ было повреждено около 30 автомобилей. Есть повреждения и у жилых домов.

Напомним, город подвергся массированной атаке днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Украина нанесла удар двумя ракетами “Ольха” с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Делайте добро. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 января

05.01.2024

 Происшествия

Пропавший 20-летний баскетболист “Барнаула” упал с моста в Енисей

05.01.2024

 Происшествия

Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе Бийск – Барнаул

05.01.2024

 Происшествия

В Бийске будут бороться с катаниями на опасных горках с помощью табличек-аншлагов

05.01.2024

 Происшествия

Два человека пострадали при обстреле Белгородской области ракетами “Ольха”

05.01.2024

 Интересное

Белгород вновь подвергся ракетному удару – пострадали два человека

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае без вести пропала пенсионерка с костылем

05.01.2024

 Интересное

Что подарить на Рождество Христово, чтобы порадовать близких в праздник

05.01.2024

 Интересное

Путин присвоил алтайскому полку почетное наименование гвардейский

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix