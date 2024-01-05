Белгород после обстрела Фото: t.me/vvgladkov

В результате ракетной атаки пострадали люди. Также повреждения получили автомобили и жилые дома. Подробности устанавливаются

Силы ВСУ совершили очередную ракетную атаку по Белгороду, сообщает Царьград.

По данным источника, по городу выпустили серию ракет “Ольха”. Всего над городом и областью сбили 10 таких снарядов.

Предварительно известно, что от падения ракеты на парковку жилого дома пострадали два человека. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго – осколочное ранение голени. Их доставили в городскую больницу.

Кроме того, в результате удара ВСУ было повреждено около 30 автомобилей. Есть повреждения и у жилых домов.

Напомним, город подвергся массированной атаке днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Украина нанесла удар двумя ракетами “Ольха” с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

Взято отсюда