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Белгородские власти не будут восстанавливать дома богатых жителей

редактор01 mins

Им и самим такое должно быть по карману, считает Владимир Перцев

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев предложил исключить из плана по восстановлению после обстрелов ВСУ два дома в селе Нижний Ольшанец, сообщает РБК.

На еженедельном совещании правительства региона чиновник отметил, что в этих коттеджах живут богатые, а потому ремонт не должен быть для них проблемой.

В ответ губернатор Вячеслав Гладков напомнил о гарантии восстановления окон и кровли, но отметил, что устранить все повреждения в таких домах власти не могут. По его мнению, все дело в справедливости: власти берут повышенные обязательства перед людьми с низким и средним доходом, а если человек может купить дом за 30-50 млн и машину за 10-20 млн, то “это немного другая история”.

Ранее Гладков рассказал, что на восстановление Шебекинского городского округа после обстрелов ВСУ уйдет около 20 млрд рублей.

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