реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Белорусские войска летят в Россию

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Белорусские военнослужащие вылетели в Россию для прохождения опытно-экспериментальной подготовки белорусских Сил обороны. Пишет “Русская Весна”.

Об этом сообщило Министерство обороны республики, показав кадры вылета военнослужащих.

Белорусские военнослужащие пройдут подготовку на территории Российской Федерации. “В ходе обучения особое внимание уделяется опыту, накопленному российскими военными в ходе проведения специальных военных операций”.

Белорусское министерство обороны заявило, что “по окончании обучения белорусские военнослужащие выполняют функции инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки и передают полученный опыт в подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь”.

Фото: Русская Весна

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Кремле назвали предпочтительный путь решения украинского конфликта: новости СВО за 15 января

16.01.2024

 Новости Алтай

Участники “голой вечеринки” Ивлеевой лишились эфира и рекламных контрактов

16.01.2024

 Новости Алтай

16 января в Алтайском крае будет морозно и без осадков

16.01.2024

 Новости Алтай

Гордеев день: приметы и что нельзя делать 16 января

16.01.2024

 Новости Алтай

Что происходит с погодой на Алтае и как пережить скачки температуры зимой

16.01.2024

 Новости Алтай

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,7

16.01.2024

 Авто и дороги

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

16.01.2024

 Авто и дороги

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

16.01.2024

 Происшествия

Двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, умер в Москве

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске