Белорусские войска летят в Россию

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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Белорусские военнослужащие вылетели в Россию для прохождения опытно-экспериментальной подготовки белорусских Сил обороны. Пишет “Русская Весна”.

Об этом сообщило Министерство обороны республики, показав кадры вылета военнослужащих.

Белорусские военнослужащие пройдут подготовку на территории Российской Федерации. “В ходе обучения особое внимание уделяется опыту, накопленному российскими военными в ходе проведения специальных военных операций”.

Белорусское министерство обороны заявило, что “по окончании обучения белорусские военнослужащие выполняют функции инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки и передают полученный опыт в подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь”.

Фото: Русская Весна

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Автор: glavred

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