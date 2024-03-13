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Пластиковые окна в Горняке

Белые НефАЗы на дизельной тяге. Что известно о новых автобусах, прибывших в Барнаул

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К концу весны этого года власти обещают пустить по самым ходовым маршрутам Барнаула автобусы марки НефАЗ. Рассказываем, что известно о новом подвижном составе

В столицу края прибыла вся партия новых низкопольных автобусов большой вместимости марки НефАЗ. На базе Горэлектротранса выхода на линию ждет 41 единица автотранспорта. К концу весны их планируют запустить по самым популярным маршрутам города (№1 и №10). Об этом на днях сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Как выглядит новый подвижной состав, на что способен и при чем здесь современные тягачи нового поколения, смотрите и читайте в нашем материале.

Инновационное наследие

Взято отсюда

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