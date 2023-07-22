ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Образование
Советник директора Анастасия Розенкова отмечена отличительным знаком и сертификатом межгосударственного экспертного совета
Общество
Путин прокомментировал ход спецоперации на совещании Совбеза
Общество
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых
Общество
Российские управляющие компании обяжут создать специальные счета для оплаты коммунальных услуг
Общество
В Барнауле до конца августа продлили перекрытие части улицы Веры Кащеевой
Общество
Роспотребнадзор принял меры после заражения жителей Рубцовска церкариозом

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье76 News
Новости Алтай138 News
Новости Горняк61 News
Образование60 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика76 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Белый дом: Украина теряет значительные силы из-за контрнаступления

редактор01 mins

При этом ВСУ пока еще не использовали в бою все имеющиеся силы и продолжают ждать подходящего для этого момента

Фото: unsplash.com

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Вооруженные силы Украины несут большие потери при контрнаступлении. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на форуме в Аспене.

“Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым”, – заявил он.

При этом Салливан отметил, что ВСУ пока еще не использовали в бою все имеющиеся силы и продолжают ждать подходящего для этого момента. По его словам, США все еще консультируют власти Украины, однако все решения по этому вопросу принимает Киев.

Напомним, что президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, провел очередное заседание Совбеза РФ, в котором высказался о ходе СВО и контрнаступлении Украины. Он отметил, что ответные действия Киева провалились.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News