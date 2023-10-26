Бензин в Алтайском крае оказался самым дешевым в России
Средняя его стоимость по итогам сентября составила 51,64 рубля за литр
Фото: unsplash.com
Самые низкие цены на бензин в России в сентябре зафиксированы в Алтайском крае, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Средняя его стоимость составила 51,64 рубля за литр.
Всего в прошлом месяце бензин подорожал в 41 регионе, и только в Северной Осетии подешевел. При этом самую высокую цену зафиксировали на Сахалине: 68,79 рубля за литр.
Ранее в октябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за обстановкой с топливом. Глава региона отмечал, что напряженную ситуацию с ценами на топливо удалось преодолеть.
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