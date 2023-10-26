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Бензин в Алтайском крае оказался самым дешевым в России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Средняя его стоимость по итогам сентября составила 51,64 рубля за литр

Фото: unsplash.com

Самые низкие цены на бензин в России в сентябре зафиксированы в Алтайском крае, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Средняя его стоимость составила 51,64 рубля за литр.

Всего в прошлом месяце бензин подорожал в 41 регионе, и только в Северной Осетии подешевел. При этом самую высокую цену зафиксировали на Сахалине: 68,79 рубля за литр.

Ранее в октябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за обстановкой с топливом. Глава региона отмечал, что напряженную ситуацию с ценами на топливо удалось преодолеть.

новости Алтайский

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