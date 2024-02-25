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Берег Телецкого озера к концу февраля покрылся льдом. Видео

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Февраль в Горном Алтае оказался весьма морозным. На протяжении всего месяца над Телецким озером поднимались густые клубы пара

Берег Телецкого озера в районе села Яйлю Турочакского района Республики Алтай покрылся льдом, сообщает “Алтайский биосферный заповедник”. Кадры сделал сотрудник заповедника Евгений Веселовский.

В феврале в окрестностях Телецкого озера держалась морозная погода.

“Незамёрзшие воды озера из-за отрицательных температур постоянно парили, образуя зимние туманы, окутывающие заповедные брега и изморозь на прибрежных деревьях и кустарниках”, – отметили в заповеднике.

Ранее на Алтае запечатлели границу льда на Телецком озере. По словам сотрудников заповедника, лед подобрался к мысу Ажи, где расстояние между берегами минимально.

Взято отсюда

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