Февраль в Горном Алтае оказался весьма морозным. На протяжении всего месяца над Телецким озером поднимались густые клубы пара

Берег Телецкого озера в районе села Яйлю Турочакского района Республики Алтай покрылся льдом, сообщает “Алтайский биосферный заповедник”. Кадры сделал сотрудник заповедника Евгений Веселовский.

В феврале в окрестностях Телецкого озера держалась морозная погода.

“Незамёрзшие воды озера из-за отрицательных температур постоянно парили, образуя зимние туманы, окутывающие заповедные брега и изморозь на прибрежных деревьях и кустарниках”, – отметили в заповеднике.

Ранее на Алтае запечатлели границу льда на Телецком озере. По словам сотрудников заповедника, лед подобрался к мысу Ажи, где расстояние между берегами минимально.

Взято отсюда