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Берега Телецкого озера преобразили причудливые ледяные фигуры. Фото

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В заповеднике берега Телецкого озера назвали уникальным местом, где можно круглый год наслаждаться шумом прибоя и красотой яростной стихии

На берегу Телецкого озера образовались ледяные фигуры. Фото опубликовали в паблике Алтайского биосферного заповедника во “ВКонтакте”.

“Стихия не только разрушает, но и созидает. После каждого удара волны о скалистый берег в воздух вздымаются бесчисленные капли воды, которые, попадая на охлажденные поверхности, образуют ледяную глазурь”, – отметили сотрудники заповедника.

Именно так, в череде циклов замерзания и оттаивания, как отметили специалисты, на берегу Золотого озера природа и создает свой парк ледяных скульптур.

В начале 2024 года на заповедных берегах гуляют сильные ветра, которые стихали лишь на несколько пасмурных дней. На фоне такой погоды образование ледяных фигур происходит особенно интенсивно.

Ранее “Толк” писал о том, как выглядят окрестности Телецкого озера в начале года. На кадрах видно, что водоем продолжает оставаться свободным ото льда, когда вокруг него простирается настоящая снежная сказка.

Взято отсюда

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