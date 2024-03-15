Берегоукрепление реки Катуни в селе Сростки будет завершено до начала паводка

Для предотвращения обрушения берега реки Катунь в селе Сростки завершено строительство каменной упорной призмы протяженностью 181 м. Восстановление берега путем отсыпки верхнего клина песчано-гравийной смесью будет завершено до 15 апреля.

Срочные меры по берегоукреплению были приняты Губернатором края осенью прошлого года, когда обрушился берег и возникла угроза разрушения дороги села по улице Береговая. Расстояние от обрушения берега о домовладений оставалось от 5 до 15 метров.

Под угрозой уничтожения находились жилые дома, приусадебные участки, земельные участки, предоставленные многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, опоры ЛЭП-110 кВ, производственные площадки крестьянских хозяйств и Бийского комбината хлебопродуктов. Русло Катуни приближалось на критическое расстояние к автомобильной дороге «Чуйский тракт».

15 марта в ходе рабочей поездки в село Сростки Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель Председателя Правительства Александр Лукьянов, врио министра природных ресурсов и экологии края Андрей Стрелковский проверили завершение берегоукрепления реки Катунь.

В целях предотвращения негативного воздействия вод за счет средств краевого бюджета в 2022 году была разработана проектная документация «инженерная защита от негативного воздействия вод р.Катуни на территорию с. Сростки Бийского района Алтайского края» и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проектом предусматривается строительство двух защитных дамб на реке Катунь протяженностью 3,98 км. Согласно проектно-сметной документации стоимость строительства составляет 619,0 млн.руб. (в ценах 2024-2025 года).

В этой связи, в целях предотвращения дальнейшего обрушения берега р. Катунь в с.Сростки муниципальному образованию (Бийский район) в 2024 году Правительством Алтайского края выделены дотации в размере 15,9 млн.руб. на проведение береговосстановительных работ, в том числе на строительно-монтажные работы 15,2 млн.руб., и 0,7 млн. руб. на подготовку документации по укреплению и восстановлению берега р.Катунь). Подготовка проектных решений была завершена в январе 2024 года, сметная стоимость проведения работ подтверждена заключением КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве».

В настоящее время, администрацией Бийского района в режиме повышенной готовности заключен муниципальный контракт с ООО СК «Алтай» на проведение работ по укреплению и восстановлению береговой полосы на участке зоны обрушения берега по ул. Береговая.

Контрактом предусмотрено выполнение строительно монтажных работ по укреплению участка берега реки протяженностью 181 м и восстановлению берега на участке русла протяженностью 101 м. Укрепление берега предусмотрено путем строительства каменной упорной призмы (объем камня 2466 м3), а восстановление берега путем отсыпки верхнего клина карьерным ПГС (объем 4315 м3) на высоту 6,25 м с формированием откоса.

На текущий момент берегоукрепление (строительство каменной призмы) выполнено в полном объеме. К работам по восстановлению берега подрядная организация приступила с 01.03.2024. Согласно контракту все работы планируется завершить до 15.04.2024.

Пресс-служба Минприроды АК

Взято отсюда.

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