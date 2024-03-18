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Пластиковые окна в Горняке

Бережный подход. Как в Барнауле сносили Искру и когда здесь начнется стройка

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Застройщик освободил площадку, где стояло здание бывшего кинотеатра “Искра”, от строительного мусора и готовится к возведению многофункционального центра с использованием “бережных” технологий

Здание бывшего кинотеатра “Искра” снесено, площадка под ним огорожена и очищена. После получения разрешения на строительство здесь начнется возведение нового объекта. Для этого девелопер планирует применить технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую застройку. Как это будет реализовано, что ждет зеленый сквер и где планируют установить долгожданный памятник маршалу Георгию Жукову, “Толк” поинтересовался у представителя девелоперской компании Мой Дом.

Аккуратно и поэтапно

Взято отсюда

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