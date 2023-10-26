Беременная россиянка подралась с другой мамой в детсаду на глазах у детей
Игрушка. Детский сад Фото: pixabay.com
Матери воспитанников начали выяснять отношения на глазах у детей, и конфликт быстро перерос в рукоприкладство. Одна из женщин вцепилась в другую ногтями
В Ухте мамы дошколят устроили драку в раздевалке детского сада, сообщает пресс-служба судов Республики Коми во “ВКонтакте”.
Родительницы воспитанников группы №7 начали спорить из-за поведения детей. Однако в какой-то момент оскорбления переросли в драку. 30-летняя горожанка, которая в этот момент была беременна, расцарапала лицо противницы и хватала ее за волосы. При этом вся потасовка проходила на глазах у детей.
В результате инцидента у пострадавшей появились ссадины на лице.
В итоге суд признал беременную женщину виновной в совершении административного правонарушения. Ее обязали выплатить штраф в 5 тысяч рублей.
Вторую участницу конфликта также привлекли к административной ответственности.
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