Беременная россиянка подралась с другой мамой в детсаду на глазах у детей

Игрушка. Детский сад Фото: pixabay.com

Матери воспитанников начали выяснять отношения на глазах у детей, и конфликт быстро перерос в рукоприкладство. Одна из женщин вцепилась в другую ногтями

В Ухте мамы дошколят устроили драку в раздевалке детского сада, сообщает пресс-служба судов Республики Коми во “ВКонтакте”.

Родительницы воспитанников группы №7 начали спорить из-за поведения детей. Однако в какой-то момент оскорбления переросли в драку. 30-летняя горожанка, которая в этот момент была беременна, расцарапала лицо противницы и хватала ее за волосы. При этом вся потасовка проходила на глазах у детей.

В результате инцидента у пострадавшей появились ссадины на лице.

В итоге суд признал беременную женщину виновной в совершении административного правонарушения. Ее обязали выплатить штраф в 5 тысяч рублей.

Вторую участницу конфликта также привлекли к административной ответственности.

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