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Берите наличку: в работе Сбербанка произошел глобальный сбой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Очередь Фото: Инцидент Барнаул

Это произошло после повышения ЦБ ставки до 15%. Обычно банки после повышения ключевой ставки начинают увеличивать доходности по вкладам

Пользователи “Сбера” сообщают, что 27 октября в работе мобильного приложения произошел глобальный сбой, сообщают “Известия”.

Всплеск жалоб усилился около 14:00 по московскому времени.

“Сбербанк Онлайн временно недоступен”, — эта запись появляется на экранах смартфонов при попытки пользователей войти в личный кабинет.

Как рассказали очевидцы, не работают также банкоматы и терминалы. На кассах некоторых магазинов не проходит оплата покупок. Из-за возросшего числа обращений клиентов перегружены линии “Сбера”

В Барнауле на кассах скопились очереди, так как не проходит оплата по терминалу, пишет “Инцидент Барнаул”.

“Массовый сбой в Сбере. Не проходит оплата по терминалам. Очереди большие. Берите наличку”, – отмечают барнаульцы.

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