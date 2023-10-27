Берите наличку: в работе Сбербанка произошел глобальный сбой
Очередь Фото: Инцидент Барнаул
Это произошло после повышения ЦБ ставки до 15%. Обычно банки после повышения ключевой ставки начинают увеличивать доходности по вкладам
Пользователи “Сбера” сообщают, что 27 октября в работе мобильного приложения произошел глобальный сбой, сообщают “Известия”.
Всплеск жалоб усилился около 14:00 по московскому времени.
“Сбербанк Онлайн временно недоступен”, — эта запись появляется на экранах смартфонов при попытки пользователей войти в личный кабинет.
Как рассказали очевидцы, не работают также банкоматы и терминалы. На кассах некоторых магазинов не проходит оплата покупок. Из-за возросшего числа обращений клиентов перегружены линии “Сбера”
В Барнауле на кассах скопились очереди, так как не проходит оплата по терминалу, пишет “Инцидент Барнаул”.
“Массовый сбой в Сбере. Не проходит оплата по терминалам. Очереди большие. Берите наличку”, – отмечают барнаульцы.
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