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Беспилотник врезался в здание администрации Белгорода

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Два человека пострадали

Беспилотник врезался в здание администрации Белгорода

Здание администрации Белгорода / Фото: “Раньше всех, ну почти”

В здание администрации Белгорода врезался беспилотник. Городские власти подтвердили информацию об этом. 

“В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия выбиты стекла и поврежден фасад. Осколки от удара разлетелись рядом со зданием.

По данным губернатора Белгородской области, на месте работают представители спецслужб.

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