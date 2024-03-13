Беспилотники атаковали четыре региона России за одну ночь. В Орле вспыхнула нефтебаза

Пострадавших при пожаре нет

12 марта 2024, 08:03364Написать комментарий

В ночь на 12 марта в Орле загорелась нефтебаза. На нее упал беспилотник.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность.

— Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет, — написал Клычков в телеграм-канале.

В ту же ночь беспилотники атаковали Курскую область, Белгородский район и Тульскую область. Местные власти отчитались, что дроны сбивала ПВО. В Белгородской области из-за атаки остались без света семь населенных пунктов.

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13.03.2024