реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Беспилотники атаковали четыре региона России за одну ночь. В Орле вспыхнула нефтебаза

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пострадавших при пожаре нет

12 марта 2024, 08:03364Написать комментарий

Беспилотники атаковали четыре региона России за одну ночь. В Орле вспыхнула нефтебаза

В ночь на 12 марта в Орле загорелась нефтебаза. На нее упал беспилотник.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность.

— Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет, — написал Клычков в телеграм-канале.

Беспилотники атаковали четыре региона России за одну ночь. В Орле вспыхнула нефтебаза

В ту же ночь беспилотники атаковали Курскую область, Белгородский район и Тульскую область. Местные власти отчитались, что дроны сбивала ПВО. В Белгородской области из-за атаки остались без света семь населенных пунктов.

Взято Источник
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Барнаульские баскетболисты дома обыграли принципиальных соперников из Новосибирска

Первая часть матча прошла с преимуществом гостей, в начале третьей…

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по…

9 и 10 марта 2024 года в Абакане проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа…

Оперативное аппаратное совещание прошло в администрации города

Его провел глава города Вячеслав Франк. В совещании  приняли участие…

Дорожная служба очищает дороги и тротуары от снега

В связи с обильным снегопадом дорожной службой в ночь с…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp