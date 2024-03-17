Пожар, огонь Фото: unsplash.com

Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. В результате падения одного из аппаратов возник пожар, его уже полностью ликвидировали

Нефтеперерабатывающий завод в Сланвянске-на-Кубани в Краснодарском крае ночью 17 марта подвергся атаке беспилотников. Все аппараты уничтожены средствами ПВО, сообщил ТАСС.

В результате падения одного из БПЛА возник пожар. Сейчас его уже ликвидировали.

Известно, что один человек погиб. Предварительная причина — сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Белгородскую и Калужскую области беспилотниками и снарядами ночью 15 марта.

Взято отсюда