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Беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

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Беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Пожар, огонь Фото: unsplash.com

Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. В результате падения одного из аппаратов возник пожар, его уже полностью ликвидировали

Нефтеперерабатывающий завод в Сланвянске-на-Кубани в Краснодарском крае ночью 17 марта подвергся атаке беспилотников. Все аппараты уничтожены средствами ПВО, сообщил ТАСС.

В результате падения одного из БПЛА возник пожар. Сейчас его уже ликвидировали.

Известно, что один человек погиб. Предварительная причина — сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Белгородскую и Калужскую области беспилотниками и снарядами ночью 15 марта.

Взято отсюда

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