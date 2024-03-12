Беспилотник Фото: pixabay

Беспилотники ВСУ атаковали пять районов в Курской областью, еще несколько БПЛА сбили в других регионах. В Белгородской области дроны сбросили взрывные устройства, а в Орле они атаковали нефтебазу

В небе над Курской областью сбили несколько украинских беспилотников ночью и рано утром 12 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

О возможной атаке стало известно в 1.27 по местному времени. После объявления ракетной опасности в Фатежском районе было сбито два беспилотника, в Золотухинском – один и еще по одному над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. О последствиях пока не сообщается.

Вместе с тем сообщения об атаках беспилотников появляются и в других регионах. Так, в Раменском городском округе сбили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, была атакована нефтебаза в Орле. Из-за нападения дрона на топливно-энергетический комплекс там начался пожар, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Также ПВО сбила беспилотник в Тульской области, а в Белгородской БПЛА сбросил четыре взрывных устройства. В результате есть повреждение линии электропередачи, без света остались семь сел: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка, Соловьёвка, передает губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской областью вечером 10 марта силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Жертв и разрушений не было.

Взято отсюда