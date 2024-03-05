Беспилотник Фото: pixabay

К Воронежу со стороны Украины приближаются дроны. В то же время на нефтебазе в Белгородской области загорелись резервуары

В российских регионах фиксируют опасность нападения украинских дронов. Так, в Воронеже объявлена авиационная опасность, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в результате падения украинского беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе под Белгородом. Однако в МЧС отметили, что угрозы распространения огня нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта украинские катера-камикадзе атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов”. Кроме того, появлялась информация о взрывах в районе Крымского моста ночью 5 марта. Всего было якобы слышно около пяти хлопков.

Взято отсюда