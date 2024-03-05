реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы

Беспилотник Фото: pixabay

К Воронежу со стороны Украины приближаются дроны. В то же время на нефтебазе в Белгородской области загорелись резервуары

В российских регионах фиксируют опасность нападения украинских дронов. Так, в Воронеже объявлена авиационная опасность, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в результате падения украинского беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе под Белгородом. Однако в МЧС отметили, что угрозы распространения огня нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта украинские катера-камикадзе атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов”. Кроме того, появлялась информация о взрывах в районе Крымского моста ночью 5 марта. Всего было якобы слышно около пяти хлопков.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете

Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об…

Узнать больше
«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме.…

Узнать больше
Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp