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Беспилотники ВСУ приближаются к Воронежской области

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Беспилотники ВСУ приближаются к Воронежской области

Беспилотник Фото: pixabay

Жителей региона предупредили о том, что нужно быть готовыми быстро спрятаться в укрытие (комната без окон, парковка или подземный переход). Им посоветовали следить за оповещениями

Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников ВСУ. Дроны летят к региону со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Глава области отметил, что системы ПВО уже готовы. Он посоветовал следить за оповещениями и быть готовыми к атаке.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 6 марта беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром “Балтимор”. Его сбили в паре километров от цели. Еще два БПЛА сбили в Аннинском муниципальном районе: там дроны пытались атаковать нефтебазу. Первый сбили в 7 утра, а второй – через час.

Взято отсюда

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