Бесплатно и с гарантией. В Барнауле объявили призыв водителей автобусов

Общественный транспорт. Автобусы Фото: Виталий Барабаш

После обучения водителям гарантируют трудоустройство. Это обязательство берут на себя перевозчики Барнаула. Также они готовы оказать иные меры поддержки

В Барнауле водители могут бесплатно пройти переобучение на категорию “Д” (пассажирские перевозки), сообщили в пресс-центре горадминистрации. Набор ведет Центр занятости Барнаула.

Такие меры вызваны снижением кадрового дефицита и направлены на улучшение ситуации в отрасли.

Таким образом, водителям для переобучения необходимо иметь городскую прописку, водительское удостоверение категории “В”, не получать пенсию по старости и не быть трудоустроенным.

Подать заявку в Центр занятости необходимо до 1 ноября текущего года, а обучение на базе автошколы пройдет до 1 декабря.

Чтобы уточнить информации об обучении, необходимо предварительно обратиться в отдел профессионального обучения и развития компетенций кадрового центр “Работа России” г. Барнаул: просп. Строителей, 41а. Телефон для справок: (3852) 555-199, добавочные номера: 3112, 3113, 3115, 3117.

Ранее представители администрации города и перевозчики обсуждали вопрос дефицита водителей общественного транспорта. Тогда руководители предприятий поясняли, что водители находят более “спокойные” места и не готовы идти на такую тяжелую работу.

“Одни уходят на пенсию. Другие находят более спокойные места для работы. А молодежь к нам, к сожалению, больше не идет”, – посетовал руководитель транспортного предприятия “Евробус+” Роман Арапов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк подмечал, что “это очень тяжелый труд”, поэтому необходимо улучшать условия труда.

“Проехать от Барнаула до Новоалтайска на грузовике и автобусе с пассажирами за одни и те же 50 тыс. рублей в месяц – это большая разница” – говорил Франк.

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горняк

горняк локтевский