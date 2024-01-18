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Бесплатный каток: бийчане указали на самые скользкие участки в городе

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Бесплатный каток: бийчане указали на самые скользкие участки в городе

Посыпка города песком осуществляется постепенно, не везде сразу

Гололедные явления в Бийске закрепились благодаря морозам. Пожилые люди предпочитают переждать некоторое время, опасаясь падений и ожидая, пока тротуары и дорожки будут обработаны пескосоляной смесью. Но не везде приведение в порядок улиц происходит вовремя, и жалобы от горожан так и посыпались в ТГ-канал главы города Виктору Щигреву.  

  • В городе на тротуарах сплошной гололед. Улица Мерлина, Вали Максимовой и другие. Чем занимаются дорожные службы? Снега нет, расчищать нечего. Тротуарами пора заняться наконец!
  • Советская, 76 и по тротуару до моста. Гололед, ни разу не посыпали. Дети ходят в школу по катку!
  • пер. Коммунарский, где несколько продуктовых магазинов, там пройти невозможно, неужели владельцев нельзя заставить привести в порядок территорию, посыпать песком или почистить? Раньше администрация предписания выдавала.
  • В городе все во льду, песком не посыпают дорожки.
  • От пер. Липового мимо школы №3  по тропинке до 2-ой детской поликлиники. Лёд, лёд. У меня подошва хорошая, но несколько раз чуть не упала. Шел рядом со мной молодой человек без ноги с костылями. Представляю, как ему тяжело было идти, если я шла маленькими шагами. Ночь со стороны по Горно-Алтайской слышала технику, а вот со стороны Липового, Воинов-Интернационалистов – везде лед. 
  • ул. Воинов-Интернационалистов посыпали только сегодня, но посыпали, – пишут 18 января жители.

Ситуация, когда в школу дети буквально заползают, оказалась явью для учеников школы №1. Перед шлагбаумом, по словам очевидцев, на подъеме в горку ребята падали, и прохожие только успевали их поднимать. Особенно жалко в такой ситуации было первоклашек с тяжелыми рюкзаками:

– Каждый год так, лёд, сколько, но не посыпают песком! – жалуются здесь.

Как сообщили в администрации Бийска, обработку тротуаров улиц города противогололедными материалами осуществляют специализированные предприятия, производящие содержание улично-дорожной сети города. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Зафиксированные обращения передаются для выполнения.

И лишь малая часть юных бийчан гололеду искренне рада. Так, в районе Мочище ребята выходят из частных домов сразу на коньках и катаются по улочкам, залитым блестящим льдом.

погода в области , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

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