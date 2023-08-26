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Бесплатный проезд для детей в России

ГОРНЯК2201 mins
Бесплатный проезд для детей

Бесплатно городским транспортом могут пользоваться дети до 7 лет без предоставления отдельного места. В пригородных и междугородних автобусах — до 5 лет.

В электричке право бесплатного проезда имеют дошкольники, на некоторых пассажирских линиях могут потребовать свидетельство о рождении ребенка, даже если он совсем маленький.

В поездах дальнего следования ребенок до 5 лет может ехать бесплатно без предоставления места или по льготному детскому тарифу со скидкой 60%. Льгота действует, пока ребенку не исполнится 10 лет. Если вы путешествуете классом «Люкс», с вами может бесплатно ехать один ребенок до 5 лет и один ребенок до 10 лет.

Если ребенок отправился в путь в день своего семилетия, то проезд в электричке в этот день будет бесплатным. В поездах дальнего следования все наоборот, если в день путешествия ребенку исполняется 10, то за него нужно заплатить по взрослому тарифу.

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