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Бесплатный проезд и одежда. В Алтайском крае придумали, как поддержать многодетных

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Они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, получать выплаты на покупку одежды, компенсацию ЖКХ

Бесплатный проезд и одежда. В Алтайском крае придумали, как поддержать многодетных

Многодетные семьи / Фото: unsplash.com

Бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, выплаты на покупку одежды, свободное посещение парков и музеев, компенсация “коммуналки”. Такие меры намерены принять в Алтайском крае, чтобы поддержать многодетные семьи. Соответствующий законопроект размещен на сайте АКЗС, его представят перед депутатами уже 28 марта. Рассказываем, в чем его суть и все ли многодетные семьи смогут рассчитывать на поддержку.

Что за меры поддержки многодетных примут в Алтайском крае?

Поправки разработали в связи с январским указом президента № 63 “О мерах социальной поддержки многодетных семей”. Соответствующие поручения об их принятии ранее получили руководители субъектов, в том числе в Алтайском крае. И теперь регион их готовится принять и запустить в работу.

Итак, члены многодетных семей смогут:

  • бесплатно посещать краевые государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, организованные краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры;
  • получать необходимые препараты для детей до шести лет “в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых”, а также “важнейшие лекарства” (порядок получения установлен правительством);
  • учащиеся общеобразовательных организаций – бесплатно ездить на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), в том числе пригородном (срок последнего ограничен с 1 сентября по 31 мая включительно), а также на трамваях и троллейбусах;
  • получать горячее питание. На него смогут рассчитывать те, кто учится в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях по программам основного общего или среднего общего образования. И те, кто обучается очно в ссузах или вузах;
  • получать денежную выплату на покупку одежды и спортивной формы для посещения занятий в общеобразовательных организациях (размер выплаты установлен правительством);
  • в первоочередном порядке получать путевки в детские лагеря для детей от 6,5 до 17 лет включительно;
  • иметь право на первоочередное зачисление детей в детские сады;
  • получать компенсацию в размере 30% на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе расходов на оплату твердого топлива и транспортных расходов по его доставке;
  • рассчитывать на содействие в улучшении жилищных условий в рамках использования средств (части средств) маткапитала и предоставлении земельных участков (многодетным его предоставляют бесплатно).

Если в семье есть те, кто имеет другие основания для льгот, поддержку окажут только по одному из них. Выбор должен сделать сам заявитель.

А кто вообще относится к многодетным?

Многодетные семьи – те, в которых растут трое и более детей до 18 лет, или те, кто учится в образовательных организациях очно и не достиг возраста 23 лет.

Не “учитываются” дети:

  • родители которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах; отменено усыновление;
  • которые признаны судом безвестно отсутствующими либо объявлены умершими.

При этом один или оба родителя (опекуны) должны иметь гражданство РФ либо проживать в регионе в статусе вынужденного переселенца, иностранца (либо лица без гражданства) или беженца.

И сколько выделят на все это денег?

Чтобы все меры заработали, из краевого бюджета дополнительно выделят 1,05 млрд рублей. Разработчики надеются, что меры позволят улучшить демографическую ситуацию в регионе и будут способствовать “полноценному развитию, воспитанию и образованию детей из многодетных семей”.

Горняк22

Источник

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