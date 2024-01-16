Разбираемся, как восстание наркокартеля влияет на наш рынок фруктов

В прошлом году в России существенно подорожали почти все продукты: яйца, курица, хлеб и даже бананы. Рост цен на последние впечатляет: по данным Росстата, за 2023 год их средняя рыночная цена увеличилась на 71,8% — со 104,96 рубля за килограмм в январе до 146,12 рубля в декабре. К сожалению, эти фрукты будут расти в цене и в 2024 году.

Внезапно одной из причин грядущего подорожания может стать вооруженный конфликт в Эквадоре. Эта латиноамериканская страна — крупнейший поставщик бананов в Россию. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 98% бананов в России — эквадорские. Из-за введения режима чрезвычайной ситуации в стране работа местных компаний-экспортеров оказалась парализованной, поэтому в России может возникнуть серьезный дефицит этих фруктов вкупе с высокими ценами на них.

Стоит ли нам ждать гигантского скачка цен на бананы в ближайшем месяце? Придется ли россиянам переходить с бананов на яблоки? Об этом — в нашем материале.

Запасов хватит на две-три недели

Вооруженные конфликты часто становятся причиной экономического кризиса и нарушения логистических цепочек. В случае с Эквадором, на который приходится треть от мировых продаж бананов, ситуация может стать критической.

Если конфликт затянется, как минимум вырастут цены, рассказал MSK1.RU заместитель директора Института «Центр развития» Высшей Школы Экономики Валерий Миронов

— Как правило, на складах всегда есть запасы, которых хватит на две-три недели. Если беспорядки в Эквадоре продлятся больше этого срока, цены существенно вырастут. Также не стоит забывать, что бананы — скоропортящийся продукт. Поэтому либо придется искать другого поставщика, либо ждать, когда там всё затихнет, — отметил Валерий Миронов. — Альтернативы Эквадору есть, но налаживание связей с другими странами займет определенное время. Поэтому роста цен не избежать. Но в целом, бананы — не такой уж и необходимый продукт. Можно прожить и без них, в этом случае страшного события не будет.

Не стоит раздувать панику

Тем не менее люди, которые непосредственно работают в индустрии овощей и фруктов, придерживаются несколько иного мнения. По их мнению, ситуация, при которой Эквадор прекратит поставки — попросту невозможна, так как рынок бананов критически важен для местной экономики.

Самое большое зло, которое может случиться — временный скачок цен из-за всеобщей паники, — отметила в генеральный директор информационного агентства для профессионалов плодоовощной отрасли FruitNews Ирина Козий.

— Информация о резком росте цен — паническая. Сейчас в Эквадоре очень тщательно стараются проследить за тем, чтобы поставки бананов на международные рынки продолжались. По последним данным, которые мы получаем от участников банановой отрасли, силы специального назначения правительства Эквадора следят за тем, что происходит в портовой инфраструктуре и контролируют пути доставки бананов с плантаций в порт, — рассказала Ирина Козий. — Местные власти делают всё возможное, чтобы сохранить поставки. Вполне вероятно, что сейчас на рынке на фоне панических настроений будет краткосрочный всплеск цен, но не более.

Однако цена на сладкие продолговатые фрукты всё равно продолжает расти. Главная причина — неумолимый рост курса доллара. Наиболее болезненно падение нашей национальной валюты отражается на тех товарах, которые завозят исключительно через экспорт. По мнению экономистов, к концу 2024 года доллар может закрепиться на отметке в сто рублей за единицу.

Именно слабый рубль ведет к подорожанию бананов, считает Ирина Козий.

— У нас основной скачок роста цены на бананы произошел осенью 2023 года, и ключевым фактором было падение курса рубля. Вообще, самое большое влияние на стоимость бананов оказывает курс рубля, — объяснила она. — Так что не имеет смысла раздувать панику. Сейчас нет никаких предпосылок того, что Эквадор прекратит экспортировать бананы. Паникуйте по поводу курса рубля — это намного более критично.

Что вообще происходит в Эквадоре

Как сообщает The Wall Street Journal, 7 января 2024 года глава местного наркокартеля по кличке «Фито» сбежал из тюрьмы, а его вооруженные сторонники захватили студию главного телевизионного канала страны. Поэтому новоизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим «внутреннего вооруженного конфликта», из-за которого жизнь в стране практически остановилась. Рабочие банановых плантаций и портов остались по домам по причине действия комендантского часа в стране, что может привести к прекращению поставок фруктов в Россию.

По данным телеграм-канала Mash, сейчас цены на бананы буквально растут каждый час. В январе цены на эти фрукты могут вырасти на 30–40%. Если этот пессимистичный прогноз оправдается, россиянам придется отказаться от бананов в пользу других фруктов. Те же яблоки стоят более, чем в два раза дешевле.

Впрочем, российские власти не разделяют пессимистичных прогнозов, распространяемых в СМИ. В Россельхознадзоре заявили, что они не фиксируют каких-либо проблем с поставками бананов в связи с вооруженным конфликтом в Эквадоре. Аналогичного мнения придерживается и посол России в Эквадоре Владимир Спринчан. В эфире «Россия 24» он заявил, что в Эквадоре заинтересованы в сохранении поставок фруктов в нашу страну, потому что российский рынок крайне важен для эквадорской экономики.

— Беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию, — отметил Владимир Спринчан.

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Взято Источник

16.01.2024