Беспошлинный импорт яиц утвердили в России

Льгота будет действовать в течение первой половины 2024 года
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Правительство России утвердило постановление об отмене таможенных пошлин при ввозе яиц, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года для поставок до 1,2 млрд штук.
“Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке”, – отметили в правительстве.
Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что яйца начнут дешеветь после “предновогодней волны”.
Горняк22
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