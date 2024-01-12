Бессараб: чтобы получать пенсию 50 тысяч рублей, нужно зарабатывать 120 тысяч

Теоретически при зарплате 120-140 тысяч рублей можно рассчитывать, что индивидуально гражданин получит такую пенсию

Российский гражданин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей при зарплате на уровне приблизительно 120 тысяч рублей до наступления пенсионного возраста, пишет “Комсомольская правда” со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

“Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате – 120-140 тысяч рублей – уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию”, – сказала парламентарий.

На сегодняшнй день средняя пенсия по старости составляет около 24 тысяч рублей, а военная пенсия – примерно 42 тысячи рублей, пояснила Бессараб.

Согласно результатам проведенного ранее опроса, российский гражданин хотел бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей в месяц. При этом чем старше были респонденты и чем больше их доходы, тем выше они называли уровень “пенсии мечты”.

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Взято отсюда