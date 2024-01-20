Без денег и колес: жителя Алтайского края обманули аферисты при покупке машины

Мужчина стал жертвой мошенников при покупке автомобиля через сайт бесплатных объявлений

В Барнауле мужчина хотел купить автомобиль через сайт бесплатных объявлений, но стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отдел полиции поступило сообщение от 32-летнего местного жителя, мужчина рассказал, что неизвестные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили его денежные средства в размере 109 тыс. руб.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что потерпевший увидел на сайте заманчивое предложение – к продаже был представлен автомобиль Toyota Corolla за 150 тыс. руб.

“Впоследствии барнаулец связался с продавцом, задал ему несколько интересующих вопросов по документации и эксплуатации транспортного средства. В ходе разговора заявитель узнал о необходимости внести предоплату в размере 25 тыс. руб. В дальнейшем под различными предлогами продавец несколько раз просил перечислить ему денежные средства, что потерпевший и сделал”, – отметили в ведомстве.

После того, как заявитель перевел в общей сложности 109 тыс. руб., объявление на сайте было удалено, а “продавец” перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину”.

Сотрудники полиции напоминают, что объявления о срочной продаже автомобилей по необоснованно низкой цене часто используются мошенниками в роли “наживки” для схем с предоплатой.

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Взято отсюда