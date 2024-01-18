Без лишних откровений: бийчанам рассказали, как одеваться для крещенских купаний

Самое главное, прежде, чем окунуться в иордань, нужно помолиться

С недавнего времени в традиции праздника Крещения Господня входит один из необязательных, но важных для многих людей действий – купание в проруби, называемой “иордань”.

Впервые погружение в воду как действие, наполненное духовным смыслом, мы встречаем в евангельской истории, когда святой пророк Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, откуда на Руси и произошло народное название купели – “иордань”

У бийчан традиция прийти на берег Бии для того, чтобы окунуться в крещенскую прорубь, пользуется большой популярностью. Как сделать это достойно, «БР» рассказал священник Георгий Степанищев, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Бийской епархии. Конечно же, специальной «моды» для купели не существует, но на некоторые общественные нормы очень важно обратить внимание.

– Определенных предписаний, как одеваться для купания в иордани нет, – говорит отец Георгий. – Однако образцом может послужить купание людей в реке Иордан на Святой Земле, где и женщины, и мужчины заходят в воду в длинных рубашках. Если женщина приходит только в купальнике, желательно, чтобы он не был очень откровенным. Желательно надеть на голову платок. Погружение в воду – это все-таки в первую очередь духовный шаг, а не развлечение или «проверка себя» ради спортивного интереса . Мы окунаемся в воду, приобщаясь таким образом к благодати, которая пребывает в водах в этот день.

Фото: Сергей Кулыгин, архив “БР”

Продолжительность пребывания в купели не должна составлять больше двух минут, более длительное нахождение в ледяной воде не рекомендуется.

Фото: Сергей Кулыгин, архив “БР”

Перед тем, как погружаться в купель, нужно помолиться, затем полностью окунуться в воду три раза, после каждого из них осеняя себя крестным знамением.

– Прежде, чем решиться на купание в иордани, нужно строго оценить свои физические возможности. Сможете ли вы его выдержать? Эта благочестивая традиция только для тех, кто в состоянии поучаствовать в ней без ущерба для собственного здоровья, – подчеркивает отец Георгий Степанищев. – Если человек по тем или иным причинам не может или не желает погружаться в ледяную воду, никакого греха в этом не будет.

Фото: Сергей Кулыгин, архив “БР”

Священник с сожалением отмечает: в этот святой праздник зачастую к иордани приходят нетрезвые люди.

– Мы с этим постоянно сталкиваемся и пытаемся разъяснять, что в состоянии алкогольного опьянения входить в ледяную воду опасно: и по физическим показаниям организма, и, тем более, с духовной точки зрения, – говорит отец Георгий.

Фото: Сергей Кулыгин, архив “БР”

Мнения из социальных сетей по поводу купания в Крещение и тому, как человек в этот момент должен выглядеть, разошлись. В группе ВКонтакте «Инцидент Барнаул» пишут:

Купание в проруби никаких грехов не снимает – это заблуждение! Грехи прощаются только если ты в них раскаиваешься, а купание где бы-то ни было – это просто купание!

Откровенные купальники при купании в проруби – как-то не по-христиански, что ли.

Все должно быть прикрыто. Купальник можно надеть, но поверх обязательно рубаху длинную или сорочку, а также обязательно покрытая голова.

Нет церковной традиции в прорубь окунаться – это скорее народное, но церковью не возбраняется. А голыми нельзя, так как противоречит христианской традиции. Рекомендуют в рубахах, под которыми купальники и плавки.

В те времена никто вообще не нырял, священной водой умывались.

погода на 14 , погода село район ,

Взято отсюда