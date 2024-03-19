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Пластиковые окна в Горняке

Без марок и писем: Почта России недешево сдает в аренду здание отеля у Авальмана

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В двухэтажном строении в паре шагах от главного здания горнолыжного комплекса некогда размещалась гостиница “Лесная заимка”, но сейчас заведение закрыто

В Барнауле ищут арендатора для двухэтажного здания под боком у популярного горнолыжного комплекса. Оно принадлежит “Почте России”, но никак не связано с приемом и отправкой корреспонденции. Ранее здесь размещался гостинично-развлекательный комплекс с номерами класса эконом и люкс, а также бильярд и многое другое.

Бывшая гостиница построена на улице Абаканской, 3б. Это двухэтажное кирпичное строение площадью 663,5 кв. метров, стоящее на возвышении с парапетом. Мимо него протянулась дорога на территорию барнаульского горнолыжного комплекса “Авальман”. “Крыльцо” выходит на парковку популярного туристического места.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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