«Без нарушений». Основные итоги и явка на выборах президента России в Алтайском крае

В Алтайском крае подвели итоги выборов президента России в регионе

Выборы в Алтайском крае прошли без нарушений

По всей стране подводят итоги выборов президента России. Сегодня, 18 марта, в региональном избиркоме озвучили результаты голосования в Алтайском крае. О последних данных по явке и результатам – читайте в материале «КП» – Барнаул».

За кого голосовали в Алтайском крае?

После окончания голосования на участках вечером 17 марта работа для избирательных комиссий только началась. Алтайский крайизбирком работал всю ночь, обрабатывая данные.

– К настоящему времени уже в полном объеме установлены итоги на всех 1701 УИК, которые организовывали свою работу на территории Алтайского края в течение трех дней голосования. Составлены и отражены в сети интернет протоколы 1684 постоянных УИК, а также 17 временных УИК, – рассказала председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Людмила Акимова. Фото: Избирательная комиссия Алтайского края

Конечно же, всех интересует главное, а именно – результаты выборов в Алтайском крае.

– К настоящему времени, на основе анализа данных нижестоящих избирательных комиссий можем говорить в целом о предварительных итогах голосования в Алтайском крае, – отметила Ирина Акимова.

Голоса избирателей распределились в Алтайском крае следующим образом: за Владимира Путина проголосовали 890 855 человек (84,88%), за Николая Харитонова – 56 813 (5,41%), за Владислава Даванкова – 48 104 (4,58%) и за Леонида Слуцкого – 38 105 голосов (3,63%).

Отмечается и тот факт, что в ходе выборов серьезных замечаний и нарушений не было.

Явка

Один из интересующих многих вопросов в ходе выборов – это явка избирателей.

– В целом число избирателей в Алтайском крае составило 1 754 697 человек. Из них проголосовали 1 050 936 человек, что в процентном соотношении составляет 59,89% от общего числа избирателей, – сообщила Ирина Акимова.

Также в крайизбиркоме привели статистику самых активных в голосовании муниципалитетов. Большую активность традиционно проявили избиратели в сельской местности.

– В 34 муниципалитетах показали явку равную или выше общей по краю, – отметила Ирина Акимова.

В некоторых территориях явка избирателей превысила средние показатели по краю, и по стране. Так лидером по явке в Алтайском крае стал Родинский район (явка – 98,41%), далее Алейский район (82,97%), Кытмановский район (82,49%), Кулундинский район (79,87%), Завьяловский район (78,51%), ЗАТО Сибирский (76,87%), Заринский район (76,39%), Краснощековский район (75,69%), Рубцовский район (74,16%), Петропавловский район (74,12%).

– Явка в городах немного ниже – 42 – 45%. Но и здесь жители очень активно участвовали в голосовании, – сказала Ирина Акимова.

В этот раз жители Алтайского края активно голосовали через дистанционную форму голосования. Заявления для участия в ней подавали 276 808 избирателей. Воспользовались возможностью проголосовать без посещения участка 261 498 человек. Явка голосования через ДЭГ составила 94,47%.

В Алтайском крае работали международные наблюдатели из Казахстана

– Мы посещали избирательные участки в Алтайском крае, присутствовали при подсчете голосов. Также посетили Центр общественного наблюдения в краевой библиотеке. И нарушений мы нигде не зафиксировали. Подсчет голосов проводился открыто, обработка бюллетеней проходила в соответствии с порядком, – отметила Раиса Дюсебаева, международный наблюдатель на выборах от Республики Казахстан.

Почти 900 тыс. человек отдали голос за Владимира Путина в Алтайском крае

Взято отсюда

18.03.2024