Без «обвесов»: как узнать объем сжиженного газа в баллоне

Что делать, если есть сомнения в точном объеме сжиженного газа в баллоне, который по договору доставляют абоненту.

«Хватает на 5–9 дней»

В «Алтайскую правду» недавно обратилась наша читательница из Панкрушихинского района. Тамара Виноградова живет в селе Велижанка и, как и многие ее земляки, давно пользуется в быту газовыми баллонами.

– Кушать готовлю на печке, которую топлю дровами утром и вечером в зимнее время, – рассказала Тамара Анатольевна. – Но чтобы разогреть обед или вскипятить воду для чая и кофе, необходима газовая плита, к которой подключен баллон.

Тамара Анатольевна сейчас живет одна. Но она помнит, как раньше на ее семью из четырех взрослых человек одного газового баллона хватало на месяц.

– С июля я стала замечать, что газ быстро заканчивается. Чтобы разогреть полулитровую кастрюлю раз в день и воду для двух бокалов чая, мне стало хватать газового баллона только на 9 дней, а в ноябре – только на 5 дней! – сетует Тамара Виноградова.

В конце прошлого года баллон в 10 кг обходился селянке в 460 рублей. У Тамары Анатольевны их два, т. е. общие месячные затраты на газ составляли 920 рублей.

«Бог миловал»

Как уточнили в районной администрации, заказ на доставку газовых баллонов жители всех населенных пунктов района отсылают в Барнаул, в компанию «Алтайкрайгазсервис». Но жалоб по ненадлежащему оказанию этой услуги у районных властей не зафиксировано.

– Заказчики напрямую обращаются в Барнаул, если им нужен газ в баллонах. Но с нашей местной группой развозки по адресам абонентов проблем нет, – заверил Евгений Сидоренков, начальник отдела ГОЧС по Панкрушихинскому району. – В зимний период, я думаю, наоборот, из-за соображений безопасности накачивают газа больше в баллоны, чем летом. У меня тоже маленький баллон, которого хватает на месяц. Это только осенью, когда идут заготовки варений и солений, на неделю меньше по срокам хватит этого газа.

Специалисты ежегодно обязаны проверять газовые плиты у потребителей. Для этого есть у всех так называемые газовые книжки.

– Эти обходы проводятся без всяких специальных вызовов. Потому что, когда привозят баллоны, газовщики обязаны свериться по этим книжечкам о том, что оборудование в исправном состоянии. Иначе они могут не отдать новые баллоны, – уточнил Евгений Сидоренков. – Как говорится, бог миловал от каких-то ЧП с газом в нашем районе. Однажды было при подключении баллона, что его не могли потом отключить. Но без проблем поменяли его на другой. Был заводской брак, поэтому претензий здесь нет к местному газовому хозяйству. Зимой и летом в районе пользуются такими баллонами. И, по моим наблюдениям, меньше абонентов не стало.

Полгода назад цена на сжиженный газ в баллонах для жителей Панкрушихинского района несколько выросла. Но отдел ГОЧС сразу вмешался, и прежнюю цену потребителям вернули. Краевое тарифное ведомство также периодически напоминает, что предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, поставляемый «Алтайкрайгазсервис» населению для бытовых нужд в баллонах с доставкой с 1 декабря 2022 года была установлена в размере 51,10 руб/кг. Эта стоимость не пересматривалась в 2023 году. И баллон емкостью в 9 кг (27 л) стоил 459, 9 руб. С 1 января по 30 июня 2024 года цена на сжиженный газ, реализуемый компанией «Алтайкрайгазсервис» населению для бытовых нужд, остается неизменной. И только с 1 июля нынешнего года цена вырастет до 57, 22 руб/кг. В случае же приобретения сжиженного газа по другим ценам потребитель вправе обратиться в управление по тарифам либо в прокуратуру с приложением платежных документов.

Потребитель вправе

Как разъясняют в Роспортребнадзоре, особенности продажи сжиженного газа в баллонах были закреплены в Постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В соответствии с этим документом, продаже подлежат газовые баллоны, прошедшие предварительное техническое освидетельствование и находящиеся в исправном состоянии. Продавец должен провести предпродажную подготовку, которая включает осмотр баллона, проверку его технического состояния на герметичность и наличие механических повреждений, уровня наполнения газом методом взвешивания, а также наличия необходимой информации о товаре.

Потребитель вправе потребовать провести контрольное взвешивание газовых баллонов в его присутствии. Как показывает практика, для этого можно использовать обыкновенные бытовые весы.

Справка В структуру ОАО «Алтайкрайгазсервис» входят 4 филиала в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде. В 2022 году объем реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения составил 12 971,8 тонн, в том числе в баллонах – 8 323,5 тонны. ПЛАТУНОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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